Удары российских истребителей остановили конвои турецких военных в Идлибе

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В Сирии российские ВКС атаковали конвой турецких военных в Идлибе.
Турция планировала передислоцировать дополнительные силы в южную часть этой сирийской провинции. Но мощный удар ВКС РФ оборвал эти планы, передает Аvia.pro.
Усиление на юге Идлиба было предпринято для того, чтобы сдержать начало широкомасштабной военной наступательной операции на этой территории. Несколько сотен военных и бронированной техники так и не смогли добраться в место назначения. Российская авиация нанесла серию активных ударов по южной части Идлиба. Поэтому турецкие силы не смогли занять позиции, к которым выдвигались.
Источники сообщают, что Турция отправляла как минимум два конвоя на юг Идлиба. Анкара может попытаться перебросить в Идлиб дополнительные средства ПВО. В частности, южнее города Идлиб уже были замечены три батареи ЗРК MIM-23 Hawk.
Турция вряд ли сможет и далее удерживать территории южнее трассы М4. Известно, что российские и сирийские силы намерены уже в ближайшие дни начать наступление в Идлибе. Но, возможно, ситуация изменится после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на будущей неделе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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