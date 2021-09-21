Удары российских истребителей остановили конвои турецких военных в Идлибе

В Сирии российские ВКС атаковали конвой турецких военных в Идлибе.

Турция планировала передислоцировать дополнительные силы в южную часть этой сирийской провинции. Но мощный удар ВКС РФ оборвал эти планы, передает Аvia.pro .

Усиление на юге Идлиба было предпринято для того, чтобы сдержать начало широкомасштабной военной наступательной операции на этой территории. Несколько сотен военных и бронированной техники так и не смогли добраться в место назначения. Российская авиация нанесла серию активных ударов по южной части Идлиба. Поэтому турецкие силы не смогли занять позиции, к которым выдвигались.

Источники сообщают, что Турция отправляла как минимум два конвоя на юг Идлиба. Анкара может попытаться перебросить в Идлиб дополнительные средства ПВО. В частности, южнее города Идлиб уже были замечены три батареи ЗРК MIM-23 Hawk.

Турция вряд ли сможет и далее удерживать территории южнее трассы М4. Известно, что российские и сирийские силы намерены уже в ближайшие дни начать наступление в Идлибе. Но, возможно, ситуация изменится после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на будущей неделе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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