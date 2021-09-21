Турция перебросила в Сирию 300 единиц бронетехники и 4 тыс. военнослужащих

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Российские и сирийские войска, намереваясь взять под контроль трассу М-4, со следующей недели начинают масштабный штурм сирийской провинции Идлиб.
Как стало известно, Турция перебросила в Идлиб дополнительные силы, чтобы показать готовность к столкновениям с сирийскими и российскими военными. Выходит, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не собирается выполнять ультиматум России и выводить войска из Сирии. Более того, Анкара перебросила в САР более четырех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц бронетехники, в том числе и тяжелые танки. Кроме того, многократно увеличилось количество турецких опорных пунктов. Из 27 турецких позиций 11 находятся южнее границы «коридора безопасности», где размещено тяжелое вооружение.
Некоторое время назад в САР зашел еще один турецкий конвой и несколько сотен военных. Как сообщает сирийская разведка, в ближайшее время Турция направит в провинцию Идлиб еще один конвой, пишет avia.pro.
Свои действия Анкара, которая постоянно нарушает договоренности с Москвой, оправдывает Меморандумом. Известно, что Турция до сих пор не передала под контроль сирийской армии территорию к югу от автодороги М4, а саму трассу - под контроль российских военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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