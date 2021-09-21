Al Monitor: Москва поставила турецкому президенту Эрдогану ультиматум по Сирии

21-09-2021, 12:49

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Al Monitor: Москва поставила турецкому президенту Эрдогану ультиматум по Сирии

В случае, если Турция не покинет Сирию, ей не избежать серьезных потерь.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб складывается таким образом, что Анкаре, по сути, не остается выбора. Турецким силам придется покинуть Сирию, иначе их ждет разгромное поражение, передает Аvia.pro.

Учитывая то, что в последние недели российские военные наносят удары по позициям в том числе  протурецких сил, можно сделать вывод, что вскоре начнется масштабное наступление на районы, контролируемые турецкой армией. Об этом пишет издание «Al Monitor».

Уже известно, что с начала сентября в сирийской провинции Идлиб погибли уже как минимум трое турецких военнослужащих. Но также звучала информация о большем количестве погибших военных. По некоторым данным, число жертв может быть даже более 7. Также поступали сведения о пострадавших военнослужащих.

Эксперты говорят о том, что Турция так и не смогла выполнить свои обязательства по Сирии. Шоссе М4 до сих пор не является безопасным, и Россия могла из-за этого усилить давление на Анкару.

Как известно, президент Сирии Башар Асад побывал в Москве, где встречался президентом РФ Владимиром Путиным. Они, конечно же, обсуждали проблемы Дамаска.

И сейчас Анкаре необходимо либо налаживать отношения с Дамаском, либо уходить из Сирии. Турция стремится решить вопрос с курдами не допустив формирования курдской автономии, но Дамаск не намерен уступать Анкаре сирийские территории. Поэтому Турции придется либо отозвать свои силы, либо ввязаться в серьезное противостояние  в Сирии, а это серьезно ослабит ее позиции  в регионе, поскольку Сирию поддерживает Москва.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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