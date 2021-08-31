Истребитель ВКС РФ сбросил на проамериканские силы в Сирии странную авиабомбу

На позиции проамериканских Сирийских демократических сил Сирии российский бомбардировщик сбросил редко применяемую авиационную бомбу.

Как сообщает Аvia.pro , бомба не разорвалась, что позволило боевикам Сирийских демократических сил продемонстрировать ее снимок.

Изначально прозвучала информация, что в ходе авиаудара использовался кассетный боеприпас РБК-250. Но все же эксперты определили, что это авиационная бомба ОДАБ-500.

Источник сообщил, что ОДАБ-500 была сброшена российским боевым самолетом над северо-восточной частью Сирии. Не так давно там развернули свои позиции российские военные, что явно не устраивает Сирийские демократические силы. Боевики даже пытались угрожать российским военным.

Стоит отметить, что Сирийские демократические силы являются незаконным вооруженным формированием. Российские военные действуют в Сирии по приглашению официального Дамаска. Они поддерживают сирийскую власть в борьбе против террористических группировок.

Эксперты, комментируя авиаудар российских сил, отмечают, что, скорее всего, судя по району нанесения удара, можно говорить о планах вытеснить боевиков с северо-восточных провинцией, где действуют в том числе протурецкие группировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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