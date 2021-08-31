Россия готова ударить по турецким войскам в Сирии

Сегодня, 09:14

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Россия готова ударить по турецким войскам в Сирии

В случае применения ПВО Турции в Идлибе против ВКС Россия готова оперативно ударить по турецким войскам в Сирии. Действительно на фоне появления в  Идлибе нескольких турецких ЗРК MIM-23 Hawk появилась угроза российским боевым самолетам, которые наносят  удары по террористическим формированиям и турецким наемникам. Но российская сторона может оперативно ударить по районам расположения средств ПВО, которые были переданы подконтрольным Турции джихадистам. Однако есть некоторые сомнения относительно того, что в Идлибе действительно развернуты ЗРК MIM-23 Hawk ВС Турции. Но, как сказал Константин Сивков, российские военные будут действовать максимально быстро, если угроза России действительно последует, пишет avia.pro.

«MiM-23 будет представлять прямую угрозу российским военным в Сирии. Комплекс действует на больших высотах и представляет угрозу для всех самолетов. Любой, даже гражданский борт может быть легко сбит террористами. Полеты станут опасными вплоть до необходимости закрывать воздушное пространство. Придется принимать меры по его подавлению. MiM-23 фактически поменяет соотношение сил в пользу террористов», - заявил Сивков.

Подчеркнем, что ранее турецкие ЗРК MIM-23 Hawk не смогли справиться со своей задачей на территории Ливии. Как стало известно, истребители МиГ-29 дважды уничтожали позиции турецких ЗРК на одной из захваченных военных баз посредством подавления комплексов средствами РЭБ и нанесения точных ударов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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