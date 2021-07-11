В Сирии курды забросали камнями российский военный патруль

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На северо-востоке Сирии население городка Тель-Тамра забросало камнями колонну российской боевой техники.
Тель-Тамра находится в курдском анклаве, сообщает North Press Agency. Это издание позиционирует себя как независимое сирийское СМИ.
North Press Agency пишет о том, что 30 августа местные жители забросали камнями российскую военную колонну, так показав недовольство турецкими бомбардировками.
Ситуация там обострилась еще 19 августа, когда жители трех населенных пунктов устроили сидячую забастовку рядом с военной базой Тель-Тамре, которую сейчас занимают российские военные. Они добивались прекращения турецких бомбардировок.
После того как турецкая сторона отключила городок от воды и электричества, ситуация стала еще более напряженной. Восстановить коммуникации стало невозможно, поскольку турецкие военные ведут постоянный обстрел в том числе и по ремонтным бригадам.
Местные жители уверены что, российская сторона приняла на себя обязательства способствовать прекращению огня. Турецкие силы и связанные с ними боевики продолжают атаковать районы вблизи линии фронта, несмотря на договоренность о прекращении огня.
Dozens of locals from #Syria’s #Tel_Tamr pelted a Russian patrol with stones to protest their silence over repeated Turkish bombardment of their areas and the resulting cutoffs of water and electricity.— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) August 29, 2021
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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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