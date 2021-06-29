Издание Sohu: В Сирии армия Асада уничтожает боевиков «странным советским оружием»

Обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что правительственная армия президента Сирии Башара Асада стала применять против военных странное вооружение советского типа. Речь идет о самоходной реактивной установке разминирования УР-77 «Метеорит». Ее применение способно уничтожать террористов десятками.

Стоит подчеркнуть, что советские комплексы УР-77 вовсе не предназначены для уничтожения живой силы путем нанесения ударов, однако за свое существование «Метеориты» успели хорошо зарекомендовать себя в этом направлении.

Китайские эксперты описали инцидент, когда в одной из построек разрушенного города засела группа террористов и продолжала оказывать упорное сопротивление. А передвижение правительственных войск Сирии было заблокировано. Тогда военные республики приняли решение применить «странную технику».

Установка УР-77 «Метеорит» предназначена в первую очередь для прокладывания проходов в заминированных полях. Путем ударной волны, которая возникает от взрыва боевого заряда и воздействует на взрыватель мин, происходит сам процесс разминирования.

Но в данном случае боевики закрепили на тральщики специальные детонирующие шнуры. Комплекс подвинули к зданию, после чего прогремел сильный взрыв. В результате десятки живой силы противника были уничтожены.

«Метеорит» был создан в СССР в 1978 году на основе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». УР-77 производится по сей день.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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