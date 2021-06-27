РФ готова уничтожить любой корабль из состава АУГ НАТО в случае провокаций у ее баз в Сирии

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Россия может пойти на жесткие меры в случае, если авианосная ударная группировка пойдет на провокации в отношении военных российских баз в Сирии. Об этом пишет Avia.pro.
Аналитики отмечают, что события у побережья Крыма доказали, что НАТО переходит к еще более открытым провокациям в отношении России. Но Москва, уверены эксперты, не будет игнорировать подобные выходки.
Сейчас группа судов во главе с британским Queen Elizabeth находится в водах Средиземного моря. Но если они пойдут на провокации, то получат серьезный ответ.
Так, на данный момент побережье САР находится под защитой российских комплексов «Бастион», кораблей и военных самолетов. Также при необходимости защитить российские базы могут помочь бомбардировщики Ту-22М3 или перехватчики МИГ-31К, способные нести гиперзвуковые «Кинжалы».
Напомним, на минувшей неделе британский эсминец вошел в территориальные воды РФ у побережья Крыма. Вытесняя его, российские военные выполнили предупредительную стрельбу со сторожевого судна и условное бомбометание.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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