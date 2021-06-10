InsideOver: хитрый трюк РФ с авиабазой Хмеймим в Сирии обернется бедой для НАТО

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Подлинной бедой может стать для военного блока НАТО хитрое и замысловатое строительство и ввод в эксплуатацию Российской Федерацией своей новой взлетно-посадочной полосы на авиационной базе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Такая информация написана в материале, выложенном на своих страницах InsideOver, который подготовили военно-политические обозреватели Италии.
Журналисты подчеркнули факт прилета на территорию САР тяжелых истребителей МиГ-31К из Российской Федерации. Буквально в то же время в акватории Средиземного моря стартовали крупные маневры субмарин и судов ВМФ РФ, пишет BaltNews.it. А незадолго до этих военных учений на российскую авиабазу Хмеймим садились сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 дальнего радиуса действия. Подобные сигналы, исходящие из столь масштабных передвижений боевой российской техники на Ближнем Востоке, Североатлантический альянс должен воспринимать самым серьезным образом.
Следует напомнить, что самолеты МиГ-31К несут на себе гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал», от которых больше не удастся спастись никому и на земле, и в океане. Теперь российские самолеты с грозным оружием будут дислоцироваться в САР, поскольку РФ расширила и усовершенствовала свою ВПП на базе Хмеймим. С целью выполнения стратегических задач над Средиземным морем и всем Ближним Востоком с нее могут легко взлетать и приземляться самолеты всех существующих типов.
В связи с этим высшему командованию военного блока НАТО необходимо кардинально переосмыслить свои возможности. С большой степенью вероятности, подобным образом Российская Федерация стремится переключить основное внимание Альянса с западного на южный фланг, отмечается в статье.
Комментируя это сообщение, российский военно-политический обозреватель Олег Лукьянов указывает:
«По-хорошему, НАТО надо не переключать внимание с запада на восток, или с юга на север, а понять, что реальная ситуация в мире кардинально изменилась. Безусловно, агрессивному евро-американскому военному блоку очень трудно признать свою ненужность и попрощаться с триллионным бюджетом. Военные и компании ВПК всегда будут против. Но ведь есть ещё и политические руководители. Неужели они не понимают, что космические военные расходы — это тяжелейшее бремя для их национальных экономик. И эти деньги, фактически, тратятся впустую. У России и Китая оборонные расходы в 10-20 раз меньше и это позволило им вырываться вперед по многим показателям. Никто, конечно, не предлагает США и ЕС полностью разоружиться. Но хотя бы сохранять свой военный потенциал по принципу разумной достаточности и не пытаться им кого-то давить или устрашать. Тем более Россию или Китай. Наступили совершенно другие времена».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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