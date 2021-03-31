В Сирии военнослужащим удалось сбить турецкий беспилотник

Всего лишь пару часов прошло с того момента, как представителям воинских подразделений Сирийской Арабской Республики удалось эффективно сбить боевой ударный военный беспилотный летательный аппарат производства Турецкой Республики.

Данный дрон залетел в суверенное воздушное пространство САР, чем грубо нарушил неприкосновенные рубежи арабской республики. Сразу же после этого события, местными СМИ были опубликованы материалы о том, что в небе силами сирийской армии был поражен разведывательный беспилотный летательный аппарат Serce-1.

Боевая турецкая машина пыталась осуществлять сбор и идентификацию секретной информации о том, где расположены позиции боевых подразделений армии Сирийской Арабской Республики. Корреспонденты зарубежных военных изданий, однако, не исключают также вероятность того, что турецкий боевой беспилотник могли использовать для координации ударов турецкой артиллерии, хотя официальных подтверждений этой версии пока что нет.

На снимках, которые представили военнослужащие сирийских вооруженных сил сразу же после успешного поражения дрона, можно увидеть, что беспилотный летательный аппарат получил повреждения в результате попадания в него очереди из автомата или пулемета. В результате попадания пуль был поврежден один из несущих винтов квадрокоптера. Сирийским военнослужащим с некоторых пор командованием разрешено атаковать любые иностранные беспилотные летательные аппараты, несанкционированно нарушающие границы воздушного пространства регионов страны, находящихся под контролем САА.

В данном эпизоде, турецкий разведывательный БПЛА Serce-1 летал с разведывательной миссией над провинцией Алеппо, при этом, Анкара официально не комментирует потерю своего дрона.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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