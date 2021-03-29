В Сирии наблюдатели сообщили о новых столкновениях российских и американских военных

В Сирии снова возможны серьезные столкновения между американскими и российскими военными.

По данным Аvia.pro , к подобному сценарию может привести повышение активности военнослужащих США на сирийской территории.

Стремясь расширить зону влияния, силы международной коалиции во главе с США активизировались в восточной, северной и северо-восточной частях Сирии. Но в этих регионах также проводят операции против боевиков российские и сирийские военные. Эксперты предупреждают о возможном столкновении военных РФ и США в борьбе за одну зону влияния в Сирии.

С приходом на пост президента США Джо Байдена, многие договоренности по Сирии прекратили работать. В частности, не так давно американцы нанесли удар по территории Сирии, где в сравнительной близости находятся российские военные, не предупредив их об этом. Поэтому Россия прекратила информировать американцев об ударах по районам, где могут быть подразделения, подконтрольные США.

Достаточно острая ситуация и в Идлибе, поскольку Турция отказывается выполнять свои обещания по урегулированию сирийского конфликта. Пока, к счастью, несмотря на активные удары российских сил по позициям протурецких джихадистов удалось избежать жертв среди турецких военнослужащих. Но риск того, что это может произойти во время очередного удара, достаточно высок.

Поэтому сейчас, отмечают эксперты, снова высока опасность того, что в Сирии могут произойти столкновения между Россией, Турцией, США и странами международной коалиции. А поскольку механизмов, которые бы позволили урегулировать ситуацию, по факту нет, так как те, что применялись ранее, прекратили функционировать, риск обострения достаточно высок.