Российский Су-34 обрушил яростные удары на турецкие позиции в Идлибе

Сегодня, 13:09

Ольга Громова

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Российский Су-34 обрушил яростные удары на турецкие позиции в Идлибе

После того, как Анкара уже в который раз сорвала совместную операцию российских и сирийских военных по эвакуации мирных жителей из Идлиба, ВКС РФ атаковали позиции протурецких наемников в этой провинции. Об этом сообщил портал АвиаПро.

По его сведениям, российская авиация обрушила серию мощных ударов, в результате чего были уничтожены укрепления, военная техника и один принадлежащий джихадистам штаб.

Авиаудар по объектам протурецких боевиков был нанесен истребителем-бомбардировщиком Су-34 ВКС РФ. Издание обратило внимание на то, что в небе над провинцией тогда же был замечен и иранский разведывательный беспилотник «Ababil».

Напомним, ситуация в Идлибе с каждым новым днем обостряется. Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что Россия готовит масштабную наступательную операцию на территории этой провинции. Причем, бить по позициям боевиков Москва якобы собирается с суши, воды и воздуха. В этой связи на территорию САР были дополнительно переброшены четыре истребителя, три БДК. На подходе к сирийским берегам и все шесть подлодок Черноморфлота.

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