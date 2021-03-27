В Рас-эль-Айне в Сирии взорвался заминированный автомобиль

В центре города Рас-эль-Айн, что на территории провинции Эль-Хасаки в Сирии, взорвался заминированный автомобиль. Информацию об этом распространило государственное агентство САНА, подчеркивая, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей.

Машина, взлетевшая в воздух, была оставлена террористами близ одного из городских кафе.

«Несколько мирных граждан пострадали в результате подрыва взрывного устройства, установленного в автомобиле, в городе Рас-эль-Эйн на северо-западе провинции Эль-Хасаки», - пишет агентство.

Кто стоит за взрывом, не уточняется.

Напомним: Рас-эль-Айн расположен на границе с Турцией, в нем во время военного конфликта в Сирии проходили ожесточенные столкновения турецкой армии и курдских формирований.