Россия в Сирии готовится нанести мощнейший удар за последние несколько лет

Сегодня, 08:59

Ольга Громова

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Россия в Сирии готовится нанести мощнейший удар за последние несколько лет

Россия готовится нанести самый мощный за последние несколько лет удар по территории Сирии - атаковать с земли, воздуха и с моря. Об этом сообщает информационный портал Avia.pro.

Одновременный выход в море сразу всех шести дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» Черноморского флота России, прибытие в Сирию трех больших десантных кораблей, а также переброска четырех истребителей-бомбардировщиков Су-35 - все это связанные события, считают специалисты.

РФ готовится обрушить с воздуха, с земли и с моря мощные удары по районам с поддерживаемыми Турцией джихадистами. В данный момент, как отмечает издание, проводится эвакуация мирных жителей на территории, которые контролируются правительственными силами - Сирийской арабской армией.

Отправка трех БДК к сирийским берегам напрямую связана с готовящейся операцией на северо-западе Сирии. Она может стартовать вскоре после того, как в Средиземное море придут «Варшавянки».

Учитывая усугубляющееся с каждым днем напряжение в отношениях между Турцией и Россией на территории Сирии, эксперты не исключают, что Москва могла поставить Анкаре жесткий ультиматум, настаивая на немедленном выводе протурецких боевиков из Идлиба. В противном случае они могут быть уничтожены.

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