Турция в очередной раз подставила под удар российских военных и мирных жителей в Сирии

Сегодня, 11:54

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Турция в очередной раз подставила под удар российских военных и мирных жителей в Сирии

Как передают многочисленные СМИ зарубежных стран, в настоящее время официальные КПП, расположенные на территории Сирийской Арабской Республики в русско-турецких коридорах, устроенных для беженцев, заблокированы. 

Заблокировав эти контрольно-пропускные пункты, президент Турции Эрдоган вновь подставил под удар военнослужащих российской армии в Идлибе. Ранее Турция совместно с Российской Федерацией подписали специальное соглашение, в соответствии с которым, на северо-западе Сирийской Арабской Республики создаются специальные коридоры для вывода населения. Однако, в настоящее время Анкара действует против своих же обязательств.

Турецкие патрули на территории САР снова нарушают достигнутые договоренности, подставляя под удар российских военных. Как сообщают информационные издания мировых государств, турецкая армия отказалась выполнять функциональные обязанности в соответствии с подписанными контрактами. Соглашениями предписывается свободный проход мирных сирийских граждан через официальные контрольно-пропускные пункты, созданные в гуманитарных коридорах на территории Сирии.

Представители турецких вооруженных сил вдруг объявили, что отныне будут пропускать беженцев для движения через официальные КПП только тогда, когда будет достигнуто согласование на их проход с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам». Данная террористическая организация является таковой, что ее деятельность запрещена в РФ.

Речь идет о том, что военнослужащие турецкой армии совместно с подконтрольными Анкаре джихадистами не пропускают мирных жителей на территории, которые находятся под контролем ВС РФ и САА. Также со стороны Турции нет обеспечения безопасности для российских военнослужащих, которые становятся объектами нападений джихадистов.

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