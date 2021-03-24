Турция опровергла договоренность с Россией по пунктам пропуска в Сирии

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

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Турция опровергла договоренность с Россией по пунктам пропуска в Сирии

26 марта турецкое государственное информагентство Anadolu опровергло информацию о наличии соглашения между Россией и Турцией об открытии на севере Сирии пограничных переходов между территориями, контролируемыми правительственными силами Башара Асада, и  вооруженной оппозицией.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Министерство обороны России, сообщили о том, что Москва и Анкара договорились облегчить передвижения людей через сирийскую провинцию Идлиб и Алеппо. Однако источники в турецких службах безопасности подобные утверждения не подтвердили.

Как они заявили, КПП уже были открыты 1 февраля и закрыты более трех недель спустя после отсутствия взаимных просьб о пропуске. Авиаудары и атаки «режима Асада» в этом районе продолжаются, отметили источники.

Некоторое время назад протурецкие боевики обвинили Россию в ракетной атаке на севере САР. Затем с такими обвинениями выступило Минобороны Турции, призвав российских военных оказать воздействие на Дамаск и прекратить нарушения режима перемирия,  пишет rosbalt.ru.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в телефонном разговоре с Сергеем Шойгу была затронута ситуация на севере Сирии. Как сказал Акар, сотрудничество между двумя странами в вопросе деэскалации будет продолжено.

На текущей неделе заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что Россия предложила Турции с 25 марта возобновить работу нескольких пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо из-за тяжелой гуманитарной ситуации. Российская сторона предлагала с 25 марта организовать допуск гуманитарных грузов и выход беженцев.

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