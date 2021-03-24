Вертолеты США на востоке Сирии: сообщается о подготовке американских войск к операции в районе нефтяных полей

Американские военные и поддерживаемые ими группировки, действующие на территории Сирии, готовятся к наступлению. Об этом сообщает «Военное обозрение », ссылаясь на информированный источник.

В районе месторождений нефти, расположенных на востоке Сирии, были замечены несколько американских вертолетов. Источник рассказал, что они сопровождали колонны американских военных, а также курдских вооруженных отрядов.

Усиление активности было замечено в районе города Аль-Сухейль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, административного центра одноименной провинции.

Появилась информация, что американские силы намерены провести операцию против тех, кто борется с курдскими отрядами, а также боевиков, действующих на так называемых нефтяных полях.

Стоит отметить, что накануне была осуществлена одна диверсия против армейского автомобиля, принадлежавшего так называемым Сирийским демократическим силам. Автомобиль подорвали в районе населенного пункта Аль-Шувар. В результате взрыва погибли два человека, еще трое представителей курдской вооруженной группировки были серьезно ранены.

В Американском военном командовании говорят о том, что в последнее время увеличилась активность террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Разведка США получила сведения о том, что боевики просачиваются в районы нефтяных полей Дейр-эз-Зора через населенные пункты Забари и Хави-Сутайх.

Стоит отметить, что масштабные операции в Сирии американцы не проводят уже несколько месяцев.

Эксперты, комментируя эту ситуацию, отмечают, что информация о передвижении американской военной колонны в Сирии достаточно активно освещается западными и ближневосточными СМИ. Это наводит на мысль, что американцы решили устроить демонстративный показ своих сил, но вряд ли они начнут устраивать бои в районе добычи нефти, поскольку и сами поддерживают курдские формирования, разрабатывающие местные месторождения в обход официального Дамаска.