Москва проигнорировала обращение Анкары по Сирии

Обращение Турции прекратить авианалеты на северо-западе Сирии проигнорированы Россией.

В Анкаре ранее заявили о том, что считают обострением ситуации участившиеся авианалеты на сирийские территории, граничащие с Турцией.

Как сообщает агентство Arab News, Анкара заявила о необходимости остановить нанесение ударов по северной части Сирии после того как были уничтожены автовозы в городах Ках и Сармад, расположенных в провинции Идлиб.

По данным иранских СМИ, целью атаки, за которой, как считают в Турции, стоит Россия, стал незаконный рынок нефти. Его контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат Фатх аш-Шам».

Стоит отметить, что в Москве не раз заявляли о необходимости остановить контрабанду сирийской нефти, от продажи которой деньги идут в том числе на финансирование деятельности террористических структур.

Возрастает напряженность также в городе Айн-Исса, который находится в 37 километрах от Турции. Сейчас его охраняют от протурецких сил курды из проамериканского «Союза демократических сил». Также там развернуты российские блокпосты. Москва уже указала о том, что в районе Айн-Иссы увеличили активность протурецкие силы, что нарушает договоренности по Сирии, заключенные в Сочи.