Россия захватила в Сирии американскую ракету и вознамерилась взломать ее новейшую версию

Американцы захватили в Ливии российский «Панцирь» - русские поступили зеркальным образом и намерены взломать новейшую ракету США.

Популярный американский журнал The National Interest сообщил о том, что России удалось захватить на территории Сирии основную крылатую ракету США - речь о Tomahawk Block IV, передает АвиаПро. В руки россиян попали два неразорвавшихся боеприпаса, которые были запущены по САР.

Авторы констатируют, что Москве очень сильно повезло и она приступила к изучению новейших передовых военных технологий Штатов. По некоторой информации, целые «Томагавки» были доставлены в Москву и хорошо исследованы. Полученные знания помогли России разработать новые комплексы для постановки помех.

США, зная о захваченных ракетах, бросили все силы для того, чтобы создать ракету нового поколения - Tomahawk Block V. Специалисты корпели над ней несколько лет, пытаясь добиться того, чтобы ракета могла обойти перехват и радиоэлектронное подавление российских систем.

«Усовершенствования, вероятно, были незначительными, и Россия запросто может получить доступ к обновленным системам», - считает специалист.