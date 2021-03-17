Появившийся рядом с российской военной базой в Сирии турецкий бронетранспортер уничтожен ракетой

Вхождение турецкого бронетранспортёра в зону расположения российской военной базы на территории сирийского города Айн Исса стало сигналом для произведения ракетного удара. В результате атаки турецкая бронированная техника была уничтожена, передает «Avia.pro».

Сирийские военные наблюдатели сообщили о появлении несколько часов назад турецкого бронированного автомобиля в непосредственной близости от российской военной базы. В связи с тем, что маршрут бронетранспортёра не был регламентирован, а цель нахождения в зоне ответственности российской базы не была установлена, через несколько минут по машине был произведен ракетный удар.

Известно, что в результате атаки бронетранспортер был полностью уничтожен — предполагается, что находившиеся в нем турецкие военные были также поражены. В Сети появились видеокадры с момента нанесения атаки по турецкому бронетранспортёру — судя по представленной видеозаписи, удар велся на весьма значительном удалении от расположения турецкого бронетранспортера. Не исключено, что атаку провели Сирийские демократические силы, либо другие курдские формирования, но также есть высокая вероятность, что удар был произведен непосредственно с российской базы.

Учитывая, что появление в этом районе Сирии турецких войск российская сторона считает неприемлемым шагом, поскольку Турция уже неоднократно обстреливала российских и сирийских военных, такая радикальная реакция на появление турецкого бронетранспортера возле российской базы становится оправданной. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали данный инцидент.