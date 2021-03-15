Россию обвинили в атаке на американский военный самолет над Сирией и поражении вертолетов ВВС США

Сегодня, 09:59

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Россию обвинили в атаке на американский военный самолет над Сирией и поражении вертолетов ВВС США

Вашингтон обвинил Москву в осуществлении атак на американские вертолеты и военный самолет в Сирии — претензии США заключаются в том, что в крушении американских военных вертолётов в одних и тех же регионах Сирии были задействованы российские военные, которые применяли средства нелетального поражения. Об этом информирует «Avia.pro».

США официально заявили, что виновниками в атаке на американские вертолеты и боевой военный самолет в Сирии являются российские военнослужащие, которые прибывают в Сирии. Предполагается, что были применены российские комплексы «Красуха-4», «Житель» и Самарканд, в результате чего и был подбит американский самолёт AC-130. Накануне генерал-лейтенант армии США Раймонд Энтони Томас указал, что российские военные активно используют своё «невидимое оружие» в Сирии, что является нарушением международных договоренностей.

Генерал-лейтенант сообщил, что именно российские комплексы «Красуха-4», «Житель» и «Самарканд» привели к нескольким аварийным посадкам американских военных вертолетов, а также крушении нескольких беспилотников.

«В Сирии мы находимся в самой активной среде радиоэлектронной борьбы на земле, потому что наши противники - русские ... Они проверяют нас каждый день, постоянно заглушая каналы связи, атакой нашего самолета AC-130», - заявил Раймонд Энтони Томас.

По заявлению США, на территории Сирии находится около 2 десятков российских комплексов РЭБ, которые и нарушают работу американского вооружения. Генерал-лейтенант армии США особо подчеркнул, что применять системы РЭБ против американского вооружения не было никаких оснований, поэтому можно расценивать данные инциденты как превышение полномочий со стороны России.

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