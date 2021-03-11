Российская РЭБ «Красуха-4» сбила в небе над Сирией 36 крылатых ракет США

Сегодня, 16:54

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Российская РЭБ «Красуха-4» сбила в небе над Сирией 36 крылатых ракет США

36 американских крылатых ракет «Томогавк» были сбиты российской системой радиоэлектронной борьбы на территории Сирии —это демонстрирует отсталость ракет США в плане технологичности и эффективности. Масштабный удар США по Сирии обернулся провалом из-за неэффективности крылатых ракет, поскольку из 59 крылатых ракет «Томагавк» 36 так и не достигли своих целей из-за действия российской РЭБ. Об этом пишет «Avia.pro».

Согласно информации от сирийских СМИ, массированная атака США по Сирии обернулась фактическим поражением — российский комплекс «Красуха-4» произвёл постановку мощных помех для американских крылатых ракет, сбив координатную сетку GPS. В следствие этого, большинство крылатых ракет США упали в пустынных районах на расстоянии в несколько десятков километров от сирийских объектов инфраструктуры, которые были целью США. Эксперты отмечают, что такая неудачная атака США крайне негативно отразится на авторитете государства, поскольку ранее крылатые ракеты «Томогавк» считались одними из лучших в мире, и практически самыми эффективными среди военного арсенала США.
«После того, как Россия успешно превратила

хвалёные американские Томогавки в бесполезное оружие, оказалось, что даже мощный ракетный удар этим вооружением может оказаться крайне малоэффективным, о чем и говорит удар 5 августа 2018 года. В тот день США потеряли 61% выпущенных по Сирии крылатых ракет, а часть других была попросту уничтожена сирийскими средствами противовоздушной обороны», - указали сирийские обозреватели.


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