В Сирии российская «Красуха» сбила 6 из 13 атаковавших Хмеймим беспилотников

Сегодня, 10:09

Анна Лисова

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В Сирии российская «Красуха» сбила 6 из 13 атаковавших Хмеймим беспилотников

В Сирии комплекс «Красуха-4» сбил 6 из 13 беспилотников, атаковавших авибазу «Хмеймим», на которой размещаются российские военнослужащие. Об этой атаке рассказывает информационный ресурс Аvia.prо. Она была осуществлена еще в 2018 году. 

Как стало известно, американский военно-патрульный разведывательный самолет осуществлял управление 13 бесплотниками, которые были нацелены на атаку по российской авиабазе в Сирии. Но комплексы РЭБ отразили эту атаку, уничтожив 6 из 13 запущенных дронов. Предположительно, российские военные применили комплекс семейства «Красуха». 

Китайское издание Soha пишет о том, что это было первое успешное применение российских систем ПВО и РЭБ против массовой атаки бесплиотников. В дальнейшем их продолжили применять в случае массовых атак дронов по объектам, занимаемым российскими военными. 

Ранее в СМИ уже попадала информация об успешном отражении массовых атак дронами. Но официально Москва не давала никаких подробностей касательно применяемого вооружения. Как считают эксперты, Россия могла осознано не называть эффективное средство борьбы с дронами.

Стоит отметить, что российские средства РЭБ были применены и в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Они были развернуты на российской авиабазе в Гюмри и не раз поражали турецкие беспилотники Bayraktar TB2, нацеленные на позиции Армении. 

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