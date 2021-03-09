ВКС РФ нанесли по Сирии более 280 воздушных ударов в течение четырех суток

Неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), штаб-квартира которой находится в Лондоне, продолжает следить за боевой активностью в САР, в том числе и за действиями российской авиации. В новом ее отчете отмечается, что интенсивность боевых вылетов самолетов ВКС РФ возросла. Как следствие - увеличились потери террористической организации ИГИЛ (деятельность в России запрещена).

В свежем отчете SOHR, подготовленном по состоянию на вечер 10 марта, говорится, что только за последние сутки боевая авиация России, работая в треугольнике - провинциях Алеппо, Хама и Ракка, а также на части территории Дейр-эз-Зор, нанесла свыше 55 ударов по позициям террористов. Как результат - 12 боевиков убиты. Понесли террористы и инфраструктурные потери. Уничтожены подземные укрытия и транспорт.

Если же говорить о последних 96 часах, то в Обсерватории насчитали за это время свыше 280 ударов с воздуха силами авиации ВКС РФ. В результате погибли более 40 запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Данные, как отмечается, вероятно, расходятся с реальными. На самом деле число погибших боевиков может быть намного больше. Особенно если принять во внимание, что многие террористы погибают внутри бункеров и пещер.

Отметим, что Минобороны России традиционно не раскрывает информацию о боевых вылетах самолетов в САР.