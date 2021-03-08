SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой ОТРК «Искандер» с сирийской военной авиабазы «Хмеймим»

Сегодня, 16:59

Анна Лисова

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SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой ОТРК «Искандер» с сирийской военной авиабазы «Хмеймим»

В Сирии с российской авиабазы «Хмеймим» нанесен удар с применением ОТРК «Искандер». 

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает Аvia.pro.

Также сообщается, что при ударе были задействованы состоящие на вооружении сирийской армии ОТРК «Точка-У». 

Предположительно, удар ОТРК «Искандер» был нанесен по нефтебазам боевиков, поддерживаемых Турцией. Эксперты предполагают, что ракеты выпустили по объектам джихадистов в городе Джараблус, который находится в 250 километрах от российской военной базы. 

При этом ряд источников подтверждают сведения о том, что в день ударов по нефтехранилищах боевиков, которые получают поддержку от Анкары, с авиабазы «Хмеймим» осуществлялся пуск ракет. 

В Минобороны РФ информацию о применении ОТРК «Искандер» в Сирии не комментируют. Тем не менее, несколько источников заявляют, что они уже применялись для нанесения ударов по позициям боевиков. 

 

 

 

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