SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой ОТРК «Искандер» с сирийской военной авиабазы «Хмеймим»

В Сирии с российской авиабазы «Хмеймим» нанесен удар с применением ОТРК «Искандер».

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает Аvia.pro .

Также сообщается, что при ударе были задействованы состоящие на вооружении сирийской армии ОТРК «Точка-У».

Предположительно, удар ОТРК «Искандер» был нанесен по нефтебазам боевиков, поддерживаемых Турцией. Эксперты предполагают, что ракеты выпустили по объектам джихадистов в городе Джараблус, который находится в 250 километрах от российской военной базы.

При этом ряд источников подтверждают сведения о том, что в день ударов по нефтехранилищах боевиков, которые получают поддержку от Анкары, с авиабазы «Хмеймим» осуществлялся пуск ракет.

В Минобороны РФ информацию о применении ОТРК «Искандер» в Сирии не комментируют. Тем не менее, несколько источников заявляют, что они уже применялись для нанесения ударов по позициям боевиков.