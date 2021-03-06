Сотни бензовозов уничтожены в Сирии одним масштабным российским ударом из Средиземного моря

Сегодня, 19:09

Александр Зуев

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Сотни бензовозов уничтожены в Сирии одним масштабным российским ударом из Средиземного моря

Эксперты организации «Сирийская обсерватория прав человека», базирующейся в Лондоне, предположили, что удар по нефтеналивному объекту, используемому поддерживаемыми Турцией боевиками на севере Сирии, могли нанести российские военные. Как известно, в результате этой атаки возник сильный пожар, поскольку при налете были уничтожены бензовозы.

Отметим, что ракетный удар по нефтеналивному объекту недалеко от границы с Турцией, который контролируют протурецкие боевики, был нанесен вечером 5 марта. 

Предполагается, что российские корабли, пребывающие в Средиземном море, могли выпустить три ракеты, которые и поразили нефтеперерабатывающие заводы и автоцистерны к северу от административного центра провинции Алеппо. 

При пожаре, который вспыхнул сразу после ракетного удара, сгорело более 180 цистерн, грузовики и несколько складов, а также погибли 4 человека и около 24 получили ранения. Сильнейший пожар пытались потушить более десятка человек на протяжении нескольких часов, пишет eadaily.com

Минобороны России удары на севере арабской республики никак не прокомментировало.

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