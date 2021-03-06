20 ударных БПЛА Bayraktar ВВС Турции одновременно атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1»

Массированная атака сразу 20-ти БПЛА Bayraktar на российский ЗРПК «Панцирь-С1» произошла в Сирии. Вероятно, такая агрессия со стороны Анкары была вызвана разгромным уничтожением турецких ударных беспилотников, которое произошло накануне, передает «Avia.pro».

Самая масштабная атака на российские ЗРПК со стороны ВВС Турции произошла на территории САР. По предположению сирийских СМИ, Анкара приняла решение устроить массовую атаку на один из российских комплексов «Панцирь-С» из-за разгромного уничтожения турецких ударных беспилотников над Сирией. Несмотря на задействование сразу 20 единиц ударных дронов, ЗРПК «Панцирь-С» не был ликвидирован, а лишь получил некоторые повреждения – причем их оперативно устранили российские военные.

«Солдаты Эрдогана использовали группу из 20 Байрактаров для атаки на комплексы Панцирь-С1 в Идлибе. Большинство ракет было уничтожено Панцирем, хотя одна из ракет достигла цели и разорвалась рядом с ЗРПК — однако не уничтожила», - проинформировал турецкий военный эксперт Энес Кай.

Сирийские СМИ указали, что такая беспрецедентная атака со стороны Анкары могла бы быть предотвращена —если бы операторы вовремя задействовали «Панцирь-С», чтобы сбить турецкие дроны, когда они еще не подошли на расстояние пуска ракет.