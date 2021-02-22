Истребители ВКС РФ нанесли серию ударов по сирийской провинции Идлиб

Сегодня, 10:09

Анна Лисова

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Истребители ВКС РФ нанесли серию ударов по сирийской провинции Идлиб

Российские истребители атаковали позиции джахидистов в сирийской провинции Идлиб. 

Серия ударов была нанесена с воздуха по местам расположения боевиков, которые получают поддержку от Турции, передает Аvia.pro. В частности, был нанесен удар в районе населенного пункта Аль-Бара. 

Источник сообщил, что в зону удара попал штаб боевиков, а также лагерь, в котором проходили подготовку джихадисты. 

В Сеть попали кадры нанесения удара по объектам боевиков. Информации об ликвидированных боевиках пока нет. Также пока нет официальных данных по поводу того, какие же самолеты были задействованы в атаке. Один из источников сообщил, что удар наносил только один истребитель-бомбардировщик Су-34. 

Ранее в районе населенного пункта Аль-Бара наблюдалась подозрительная активность боевиков. Эксперты говорят о том, что, скорее всего, Россия достаточно тщательно отслеживает действия незаконных бандформирований, чтобы уничтожать их. 

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