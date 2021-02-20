Американцы построили военную базу на границе Сирии и Турции

Сегодня, 19:19

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Американцы построили военную базу на границе Сирии и Турции

Очередная американская база появилась в Сирии. На этот раз – на границе с Турцией, сообщает Arab News.

США объясняют свою активность в Сирии новой политикой Белого дома, направленной якобы на разгром мирового терроризма. Об этом ранее заявил новый президент США Джо Байден. Несмотря на призывы официального Дамаска вывести американские и союзнические войска из Сирии, Вашингтон лишь усиливает свое военное присутствие. 

Новая база США и союзников появилась в районе Айн-Дивар провинции Хасака, контролируемой курдскими формированиями СДС (Сирийские демократические силы). 

Вашингтон пытается не потерять контроль над нефтяными месторождениями Заевфратья, используя террористическую угрозу как повод.

Однако разыгрывать эту карту становится все труднее, поскольку боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) были полностью разгромлены Сирийской Арабской Армией при существенной поддержке ВКС РФ и бойцов «ЧВК Вагнера».

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