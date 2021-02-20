«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

Администрация Джо Байдена заявила об изменении политики в отношении сирийской нефти и борьбы с ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ). Но это лишь прикрытие провала США на этом направлении. 

Таким мнением со своими читателями поделился арабский аналитик, писатель, главный редактор издания «Рай аль-Йаум» Абдул Бари Атван, комментируя официальное заявление представителя военного ведомства США Джона Керби. Представитель Пентагона заявил, что американские военные снимают с себя ответственность за защиту нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики и сконцентрируют все усилия на борьбе с террористами «Исламского государства». 

По мнению Атвана, слова Керби свидетельствуют о том, что новая администрация Белого дома намерена отказаться от политики Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Аналитик уверен, что США меняют политический вектор отнюдь не из-за щедрости Джо Байдена. Новый президент просто не желает продолжать политику предшественника, несущую угрозу США. 

Отказ от внешнеполитического курса Трампа уже проявился в неодобрении его решения признать израильский суверенитет над Голанскими высотами и в приостановке продажи оружия ОАЭ и Саудовской Аравии с целью положить конец войне в Йемене. 

Атван обратил внимание на то, что заявление высокопоставленных американских чиновников о месторождениях нефти в САР прозвучали после массовых выступлений представителей арабских племён, населяющих территории, контролируемые США и их курдскими союзниками. Жители оккупированных районов выступили против незаконного военного присутствия США и разграбления природных ресурсов Сирии. 

Эксперт подчеркнул, что сирийская республика заплатила за сохранение самобытности и территориальной целостности очень высокую цену кровью и усилиями своего народа.

«Страна снова наберет силу и будет жить без какой-либо дискриминации, по принципу мирного сосуществования и справедливости», - уверен Атван. 

Главный редактор издания «Рай аль-Йаум» Abdel Bari Atwan

По мнению аналитика, не стоит рассчитывать на то, что смена политического вектора США на сирийской земле поспособствует освобождению захваченных территорий. Новая риторика – это лишь очередной обман. 

На фоне событий прошлого года заявления представителей Пентагона о продолжении антитеррористической операции выглядят необоснованно. В пятую годовщину присутствия российских военных в Сирии – в сентябре 2020 года – представители Минобороны РФ заявляли, что за этот срок правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС полностью разгромили «Исламское государство». Важную роль в победе над террористами сыграли также сотрудники «ЧВК Вагнера». 

При этом не стоит забывать, что Дамаск официально попросил Россию помочь в борьбе с исламистами, а США незаконно ввели войска в САР, не согласовав свои действия с легитимным правительством страны. Американские военные захватили крупные районы Заевфратья при поддержке курдских «Сирийских демократических сил». Именно в захваченных США регионах находится большая часть месторождений нефти и газа Сирии, которые американцы начали незаконно разрабатывать и контрабандой вывозить ресурсы из страны. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
США, Сирия, Сирийский конфликт

Лента

«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

Сегодня, 16:44

Истребитель ВКС России случайно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

20-02-2021, 00:59

Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

17-02-2021, 17:24

На авиабазе Хмеймим в Сирии замечен легендарный российский комплекс 1Л222М

16-02-2021, 10:24

Стало известно о насыщенной системе ПВО на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии

14-02-2021, 10:39

Байден рискует ввязаться в конфликт с Россией в Сирии

12-02-2021, 18:34

Турецкие военнослужащие оказались причастными к новому удару по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

12-02-2021, 17:14

Армия Сирии нанесла удар тактической ракетой по району турецких военных в Тархине

11-02-2021, 10:09

Сирия подозревает Турцию в передаче данных боевикам с беспилотников Bayraktar

9-02-2021, 00:59

Венные США начали возводить свою авиабазу в Сирии

9-02-2021, 00:54

Военные из США скрылись от российского военного патруля в Сирии

5-02-2021, 13:34

Прибывшие с подкреплением турецкие танки в Сирии были уничтожены ударами российских ВКС

5-02-2021, 13:04

Военные РФ уничтожили в Сирии турецкие танки и бронеавтомобили

4-02-2021, 10:14

В Сирии произошло столкновение между военными из Ирана и России

2-02-2021, 21:54

Россия ответила на провокации Турции, перебросив больше вооружения в Сирию

1-02-2021, 12:04

Уничтоженный в Сирии американский бронетранспортер попал на видео

31-01-2021, 12:04

Сбитая над Сирией американская супербомба подняла рейтинг российского оружия

30-01-2021, 20:54

«Исламское государство» продолжает атаковать САА в сирийской пустыне

27-01-2021, 20:14

Российские беспилотники заподозрили в ударах по объектам контрабанды нефти в Сирии

27-01-2021, 10:34

Колонна российских сил на севере Сирии попала на видео

21-01-2021, 13:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров