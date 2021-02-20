«Борьбой с ИГИЛ» США прикрывают провал своей ближневосточной политики

Администрация Джо Байдена заявила об изменении политики в отношении сирийской нефти и борьбы с ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещено в РФ). Но это лишь прикрытие провала США на этом направлении.

Таким мнением со своими читателями поделился арабский аналитик, писатель, главный редактор издания «Рай аль-Йаум» Абдул Бари Атван, комментируя официальное заявление представителя военного ведомства США Джона Керби. Представитель Пентагона заявил, что американские военные снимают с себя ответственность за защиту нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики и сконцентрируют все усилия на борьбе с террористами «Исламского государства».

По мнению Атвана, слова Керби свидетельствуют о том, что новая администрация Белого дома намерена отказаться от политики Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Аналитик уверен, что США меняют политический вектор отнюдь не из-за щедрости Джо Байдена. Новый президент просто не желает продолжать политику предшественника, несущую угрозу США.

Отказ от внешнеполитического курса Трампа уже проявился в неодобрении его решения признать израильский суверенитет над Голанскими высотами и в приостановке продажи оружия ОАЭ и Саудовской Аравии с целью положить конец войне в Йемене.

Атван обратил внимание на то, что заявление высокопоставленных американских чиновников о месторождениях нефти в САР прозвучали после массовых выступлений представителей арабских племён, населяющих территории, контролируемые США и их курдскими союзниками. Жители оккупированных районов выступили против незаконного военного присутствия США и разграбления природных ресурсов Сирии.

Эксперт подчеркнул, что сирийская республика заплатила за сохранение самобытности и территориальной целостности очень высокую цену кровью и усилиями своего народа.

«Страна снова наберет силу и будет жить без какой-либо дискриминации, по принципу мирного сосуществования и справедливости», - уверен Атван.





По мнению аналитика, не стоит рассчитывать на то, что смена политического вектора США на сирийской земле поспособствует освобождению захваченных территорий. Новая риторика – это лишь очередной обман.

На фоне событий прошлого года заявления представителей Пентагона о продолжении антитеррористической операции выглядят необоснованно. В пятую годовщину присутствия российских военных в Сирии – в сентябре 2020 года – представители Минобороны РФ заявляли, что за этот срок правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС полностью разгромили «Исламское государство». Важную роль в победе над террористами сыграли также сотрудники «ЧВК Вагнера».

При этом не стоит забывать, что Дамаск официально попросил Россию помочь в борьбе с исламистами, а США незаконно ввели войска в САР, не согласовав свои действия с легитимным правительством страны. Американские военные захватили крупные районы Заевфратья при поддержке курдских «Сирийских демократических сил». Именно в захваченных США регионах находится большая часть месторождений нефти и газа Сирии, которые американцы начали незаконно разрабатывать и контрабандой вывозить ресурсы из страны.