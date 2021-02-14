На авиабазе Хмеймим в Сирии замечен легендарный российский комплекс 1Л222М

Сегодня, 10:24

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На авиабазе Хмеймим в Сирии замечен легендарный российский комплекс 1Л222М

Популярный боевой комплекс 1Л222М «Автобаза-М», изготовленный в Российской Федерации, дислоцирован на российской авиационной базе Хмеймим в провинции Латакии Сирийской Арабской Республики. Его заметили эксперты по вооружениям, написавшие статью в мировом военном издании. 

Российский военный комплекс за свою бытность уже успел ликвидировать несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВС США. Как полагают военные аналитики, аккредитованные на сирийской территории, в связи с тем, что представители российских вооруженных сил применяют данные известные комплексы ИРТР, американские военные теперь уже не могут использовать свои тактические БПЛА, находясь на сирийских рубежах.

Мощное боевое вооружение 1Л222М «Автобаза-М» на протяжении некоторого периода задействовано иранскими военнослужащими. Именно благодаря данному вооружению, силы Тегерана обеспечивают защиту своих границ от беспилотников США. Теперь американцам придется сменить тактику, поскольку они не смогут пускать в ход свои разведывательные дроны. Ранее американские БПЛА неоднократно попадали в поле зрения рядом с военными базами России. Вместо беспилотных летательных аппаратов, военнослужащим Соединенных Штатов Америки теперь придется привлекать свои пилотируемые самолеты, поскольку их перехват более затруднителен.

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