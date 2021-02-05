Венные США начали возводить свою авиабазу в Сирии

Американские военные начали возводить свою авиабазу в Сирии.

Как сообщает портал Avia.pro, ссылаясь на уникальные снимки со спутника, военнослужащие американской армии начали строить в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор собственную авиабазу. На снимках со спутников запечатлен процесс возведения будущей военной базы.

Планируется, что она станет самой крупной на территории этой республики и на ней смогут размещаться даже самолеты. Как проинформировал Telegram-канал WarJournal, ее взлётно-посадочная полоса должна протянуться до 1 400 метров. Это, как объяснили эксперты, скажется на возможности принимать здесь самолёты-транспортники, а также использовать средства штурмовой авиации.

Вашингтон пока никак не комментирует открывшиеся факты. В то же время официальные лица США ранее заявили намерение о сокращении присутствия личного состава на территории республики, поэтому строительство авиабазы вызывает ряд вопросов.

Кроме того, по оценке военных специалистов интересно и то, что место для военной базы выбрано там, где действуют проиранские формирования. Ведь в таком случае новая авиабаза будет находиться как раз под ударами иранских сил.