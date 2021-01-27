Уничтоженный в Сирии американский бронетранспортер попал на видео

Сегодня, 12:04

Александр Зуев

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Уничтоженный в Сирии американский бронетранспортер попал на видео

В американский бронетранспортер М113 в Сирии попал 152 - миллиметровый боеприпас. Сообщается, что боеприпас оставил в левом борту автомобиля дыру диаметром более полуметра.

Таким образом, бронетранспортер был полностью уничтожен, так как снаряд пробил машину насквозь. Когда именно это произошло, не сообщается. Судя по отсутствию на машине следов коррозии, инцидент произошел не так давно.

Уничтоженный бронетранспортер был запечатлен на видео. В кадре можно увидеть представителя проиранской вооруженной группировки, который произносит антиизраильскую речь, пишет avia.pro.


Примечательно, что недавно США, планируя повысить защиту своих военных от россиян и сирийцев, перебросили в САР партию бронетранспортеров. Но едва ли такая бронированная машина сможет спасти американских военных, поскольку на вооружении сирийской армии состоят установки, от которых не защитит никакая броня. Выходит, что американцы просто теряют свою боевую технику в Сирии.

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