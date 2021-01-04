Российский спецназ прорвался в тыл Сирийской национальной армии в Идлибе

Сегодня, 10:14

Ольга Громова

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Российский спецназ прорвался в тыл Сирийской национальной армии в Идлибе

В ночь на 11 января отряд российского спецназа сумел проникнуть в тыл Сирийской национальной армии и уничтожил в ходе операции на юге Идлибской зоны деэскалации 11 боевиков СНА. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Атака у линии соприкосновения в Энкави в районе долины Габ провинции Хама началась с атаки ударных дронов - они накрыли позиции вооруженной группировки зажигательными бомбами.

Протурецкая террористическая группировка «Джейш аль-Наср» (запрещена на территории РФ) выложила в сеть фото всех убитых своих участников, отмечая в комментариях, что российский спецназ устроил не просто расправу - «настоящую резню».

Anadolu отмечает, что после атаки беспилотников члены группировки были накрыты огнем из снайперского оружия.

В ответ на действия спецназа России СНА прибегла к ракетному и артиллерийскому обстрелу позиции сирийской правительственной армии в населенном пункте Маарт Мукхас, что на юге Идлиба.

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