Военные США провели совместные с боевиками учения в Сирии

Сегодня, 17:39

Анна Лисова

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Военные США провели совместные с боевиками учения в Сирии

Военные США в Сирии провели совместные учения с боевиками. 

Как сообщает ИА Красная Весна, ссылаясь на собственный источник, военные учения проходили в районе Ат-Танф в сирийской пустыне на востоке провинции Хомс. В учениях, которые прошли 4 января, участвовали силы возглавляемой США международной коалиции. 

Источник рассказал, что к военным международной коалиции присоединились террористические отряды «Джейш Магауир Ас-Саура». 

Известно, что в учениях были задействованы ракетные системы залпового огня HIMARS, состоящие на вооружении США. Военные отрабатывали стрельбы по объектам предполагаемого противника. 

На данный момент американцы в Сирии контролируют территорию, граничащую с Ираком и Иорданией. На этой территории развернут лагерь для беженцев «Ар-Рукбан». Там пребывает около 4 тыс. человек, и они не имеют права покидать границы лагеря. 

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