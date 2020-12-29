ВКС России передали координаты крупнейшей базы турецких террористов

Российские ВКС получили информацию о базе турецких террористов в Сирии.

Интернет-сообщество «REVERSE SIDE OF THE MEDAL», специализирующееся на освещении деятельности частных военных компаний, выложило в Сеть координаты крупнейшего объекта джихадистов в сирийской провинции Идлиб, передает Аvia.pro .

Информация о дислокации базы была получена после того, как террористы сделали снимки одной их своих позиций. Находится база в 12 километрах от турецкой границы и в 7 километрах от города Раджу. Эта база могла использоваться как полигон для обучения владением оружием.

Координаты объекта террористов уже переданы ВКС РФ. Ожидается, что в ближайшее время по нему будет нанесен авиаудар.

Жители сирийских провинций Идлиб и Латакия в последнее время начали активно передавать информацию об объектах боевиков российским военным. И это поспособствовало нанесению успешных атак по инфраструктуре террористов.