ВКС России передали координаты крупнейшей базы турецких террористов

Сегодня, 11:19

Анна Лисова

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ВКС России передали координаты крупнейшей базы турецких террористов

Российские ВКС получили информацию о базе турецких террористов в Сирии. 

Интернет-сообщество «REVERSE SIDE OF THE MEDAL», специализирующееся на освещении деятельности частных военных компаний, выложило в Сеть координаты крупнейшего объекта джихадистов в сирийской провинции Идлиб, передает Аvia.pro.

Информация о дислокации базы была получена после того, как террористы сделали снимки одной их своих позиций. Находится база в 12 километрах от турецкой границы и в 7 километрах от города Раджу. Эта база могла использоваться как полигон для обучения владением оружием. 

Координаты объекта террористов уже переданы ВКС РФ. Ожидается, что в ближайшее время по нему будет нанесен авиаудар. 

Жители сирийских провинций Идлиб и Латакия в последнее время начали активно передавать информацию об объектах боевиков российским военным. И это поспособствовало нанесению успешных атак по инфраструктуре террористов. 

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