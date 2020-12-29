В Сирии четыре человека погибли при подрыве заминированного автомобиля

В сирийской провинции Эль-Хасеке террористы подорвали заминированный автомобиль.

Как сообщает Al-Ikhbariya, взрыв прогремел в городе Рас эль-Айн. По данным телеканала, в результате взрывов есть жертвы и пострадавшие.

Сообщается, что автомобиль подорвали на рынке, рядом с местом дислокации турецких сил и подконтрольных им боевиков.

«Заминированный автомобиль взорвался на рынке Аль-Хадра в городе Рас эль-Айн, где дислоцируются турецкие оккупационные силы и их наемники-террористы», — указано в сообщении Al-Ikhbariya.

Радиостанция Sham FM в своем Twitter сообщила, что в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Мать погибших детей госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один источник сообщает о пяти жертвах сред мирных жителей.