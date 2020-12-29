Российские ЗРК С-400 сбили над Сирией 57% крылатых ракет Томагавк

Сегодня, 11:34

Анна Лисова

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Российские ЗРК С-400 сбили над Сирией 57% крылатых ракет Томагавк

На страницах Strategic Culture сообщают о том, что российские ЗРК С-400 «Триумф» сбили 57% крылатых ракет «Томагавк», выпущенных по Сирии. 

Российские средства ПВО смогли уничтожить 34 из 59 выпущенных крылатых ракет, указано в публикации, передает Аvia.pro.

Удары были нанесены в апреле 2017 года по личному указу президента США Дональда Трампа. Эти удары эксперты связывают с желанием США протестировать российские С-400, хотя официально сообщалось, что удары по Сирии являются ответом на применение силам, подконтрольным сирийскому президенту Башару Асаду, химического оружия. 

А поскольку 57% ракет были сбиты российскими средствами ПВО, то можно говорить о том, что Трамп допустил роковую ошибку, и как раз русские протестировали свои «Триумфы» на американских ракетах. 

Журналисты отмечают, что американские ракеты могли не достигнуть цели и по техническим причинам. По меньшей мере одна ракета могла быть выведена из строя средствами РЭБ.  Тем не менее, отмечают эксперты, исходя из ситуации с большой долей вероятности можно говорить о том, что в Сирии были успешно применены для уничтожения американских крылатых ракет ЗРК С-400.

 

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