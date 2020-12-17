В Сирии российский новейший беспилотник «Орион» уничтожил базу турецких джихадистов

В Сирии против турецких джихадистов был пущен в ход новейший ударный беспилотник «Орион». Таким образом, многоцелевой дрон, который был использован впервые после того, как два месяца назад был принят на вооружение, уничтожил крупную базу боевиков в провинции Алеппо. Ранее предполагалось, что против боевиков использовали российский беспилоник-камикадзе «Ланцет», который уже применялся в Сирии. Но эти сведения оказались недостоверными.

Россия пока не дала комментариев относительно применения новейшего беспилотника. Вероятно, российские военные решили протестировать этот летательный аппарат, чтобы раскрыть его потенциал. Факт того, что дрон не был обнаружен турецкими комплексами противовоздушной обороны, указывает на то, что беспилотник показал себя с самой хорошей стороны, пишет avia.pro .

То есть, вылет российского беспилотника можно считать успешным.