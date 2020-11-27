В Сирии российский ЗРК С-200 подбил израильский истребитель F-35

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

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В Сирии российский ЗРК С-200 подбил израильский истребитель F-35

Зенитно-ракетному комплексу С-200, который находится на вооружении Сирии, удалось подбить израильский истребитель F-35.

Впервые ракета С-200 успешно поразила истребитель пятого поколения, передает Аvia.pro.

Источник сообщил, что подбитый истребитель принадлежит ВВС Израиля. Он получил сильные повреждения, и военные были вынуждены пригласить специалистов компании Lockheed Martin для того, чтобы те проанализировали, можно ли его восстановить. 

В Тель-Авиве не хотят признавать факт того, что истребитель был подбит ракетой. Израиль настаивает, что полученные повреждения возникли после столкновения боевого истребителя пятого поколения с птицей. И произошло это за две недели до того, как информация о повреждениях истребителя попала в СМИ.

Как пишет издание «Репортер», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «неприемлемым», пообещав нанести удар в ответ, если кто-то попытается атаковать Израиль. 

Произошел этот инцидент, к слову, в день визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тель-Авиве. И тут же поползли слухи, что атака на истребитель стала демонстрацией силы российско-ирано-сирийского альянса.

В Израиле и далее не дают никаких конкретных объяснений касательно повреждений, полученных истребителем. Основной официальной версией для СМИ все еще остается столкновение с птицей.  Но, как отмечают эксперты, более вероятной выглядит все же вариант с попаданием по F-35 ракеты, выпущенной комплексом ПВО С-200. 

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  • ... 1 Мая 1960 года, самолёт -шпион У-2 США, с Пауэрсом на борту, был сбит в районе Свердловска, без прямого попадания ... !
  • Macdon, "вы" из Британии или США ... ?!
  • Брэд сив оф кэйбл . Очередная параша авиа прома ...
  • Если в заголовке С-200 назван российским а не сирийским, то почему F-35 назван израильским а не американским?
  • ... ну, если птичка, пусть будет птичка ... ! Спасибо птичке ... !!!
  • Даже слепая курочка иногда находит зёрнышко.
  • Если бы ракета попала в истребитель, то рассматривать бы было нечего! Очередной фейк!
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