Турецкие военные уничтожили в Сирии заминированный автомобиль

Сегодня, 16:39

Александр Зуев

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Турецкие военные уничтожили в Сирии заминированный автомобиль

25 ноября в районе Аз-Зейди, в окрестностях города Тель Абьяд в Сирии турецкая армия наткнулась на автомобиль, начиненный взрывчаткой. Заминированная машина была готова взорваться, но турецкие военные постарались ее быстро уничтожить. Заметим, что Тель Абьяд контролируется турецкими вооруженными силами и лояльными Турции отрядами сирийских боевиков.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в результате удара турецким беспилотником по блокпосту курдского объединения Сирийских демократических сил погибло два бойца.

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