В Сирии испытан новейший российский ударный беспилотник

Успешные испытания новейшего российского ударного беспилотника «Ланцет» были осуществлены в Сирии. Сирийские журналисты зафиксировали, что беспилотник, который нанес удары по боевикам в Идлибе, очень схож с российским БПЛА, информирует «Avia.pro».

Журналист Харун Аласвад в своем Twitter разместил информацию о том, что по джихадистам в сирийской провинции Идлиб было нанесено сразу несколько ударов с применением беспилотных летательных аппаратов, которые очень похожи на российские дроны «Ланцет».

Автор публикации отметил, что сам авиаудар произошел несколько недель назад, однако теперь в его распоряжении очутилась видеозапись момента удара дрона по объекту боевиков, которую зафиксировал один местный житель.

«Эта ракета по внешним параметрам очень напоминает российские ударные беспилотники «Ланцет», которые, как известно, только начали приниматься на вооружение».

На опубликованной видеозаписи можно определить, как беспилотник, внешне очень похожий на «Ланцет», наносит удар по джихадистам в Идлибе. По первоначальной информации СМИ, такие удары могли наносить САА и КСИР, однако, ни одна из этих сторон не сделала никаких заявлений на этот счёт, что вселяет ещё большую уверенность в том, что удары наносились российскими военными. Впрочем, каких-либо достоверных доказательство этой версии также пока не предоставлено.

Согласно источнику, российский дрон-камикадзе на данный момент создан в двух версиях: «Ланцет-1» более легкий и предназначен для разведывательных миссий. В свою очередь, «Ланцет-3» способен нести полезную нагрузку массой в 3 кг, находиться в воздухе 40 минут и развивать скорость до 110 км/ч. При этом он не теряет связи с оператором и отличается чрезвычайной точностью, а электрические двигатели делают дрон-камикадзе тихим и относительно экологичным оружием.