Перенджиев уверен, что геноцид ливийского народа – главная цель боевиков ПНС и Турции

В беседе с iReactor член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, как боевики ПНС фабрикуют истории о погребенных телах в Тархуне, чтобы отвести внимание международной общественности от зверств, учиненных подручными Файеза Сарраджа.

На территориях, занятых боевиками ПНС, включая ливийский город Тархуна, были обнаружены многочисленные братские захоронения. Журналисты сообщили, что среди трупов было найдено тело пятнадцатилетнего ребенка.

Как только боевики ПНС обнаружили могилы, сразу же началась большая информационная кампания против ЧВК «Вагнера» и ЛНА. Сомнительные аккаунты в Twitter выступают с обвинениями, утверждая, что именно армия Халифы Хафтара и частная военная организация якобы виноваты в гибели людей. В качестве доказательств авторы публикуют фотографии в низком качестве, на которых невозможно даже различить тела. Также был опубликован снимок ребенка, якобы убитого три месяца назад.

Журналисты ФАН выяснили, что данная информация не имеет ничего общего с действительностью. Тела, запечатленные на снимках, были захоронены пять лет назад, когда ЛНА в этом районе не было, как и слухов о присутствии ЧВК в регионе. Братские могилы в Тархуне – это результат жестокой резни, произошедшей в марте 2015 года. Руку к этим зверствам приложили террористические группировки, выходцы из которых позднее примкнули к триполитанским бандам.

Кроме братских могил еще порядка 106 тел обнаружили в местной больнице. Судя по характеру ранений, причиной смерти мог стать авиаудар. Это любопытный факт, потому как единственные, кто сейчас действует в воздушном пространстве Ливии – это турецкие БПЛА, находящиеся на вооружении ПНС.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев уверен, что то, что сейчас происходит в североафриканской стране –кампания по оправданию жестокости ПНС и Турции.

Эксперт подчеркивает, что война – это не только «пушки» и «оружие», но и так называемая ценностно-имиджевая война. То есть, победа может зависеть от того, проявит ли себя кто-то из участников конфликта с высокоморальной стороны. Сейчас, считает специалист, борьба ведется за симпатии общественности. А ПНС действует так, как ему скажут, потому как на эту пропаганду выделяются деньги.

Отсюда, уверен эксперт, и следует вся медиа-агрессия. ПНС, чтобы хоть как-то оправдаться за свои действия и смерти людей от турецких беспилотников, начинает атаковать.

Перенджиев убежден, что «подобные информационные атаки со стороны ПНС нужно разоблачать и показывать, что все с точностью до наоборот и что кровь – на ПНС и их турецких покровителях. ЛНА не только не имеет к этому отношения. По сути, речь идет о мирных людях, которых она защищает и для которых ведет борьбу, чтобы больше не появлялось этих братских могил».

Эксперт добавляет, что если ПНС придет к власти, то количество таких братских могил будет существенно расти. Речь идет о настоящем геноциде народа Ливии.

Судя по всему, триполитанское «правительство» пытается сместить внимание с собственных зверств в Тархуне, устраивая информационные нападки на ЛНА и ЧВК «Вагнера». Возможно, поэтому боевики Фатхи Башаги не показывают тел погибших, предпочитая скрывать их в черных мешках. Потому как стало бы ясно, что несчастные погибли гораздо раньше.