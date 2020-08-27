Турецкие боевики показали кадры захвата вертолета Ми-8

Турецкие боевики показали кадры захвата многоцелевого вертолёта Ми-8.

Вертолет Ми-8 ранее был на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА). По-видимому, воздушная машина перевозила на своем борту военных. Изначально речь шла об обстреле вертолета, вследствие которого Ми-8 экстренно приземлился.

На кадрах, представленных турецкими боевики и силами Правительства национального согласия, видно, что оружия или спецоборудования на борту захваченного судна нет. Как не наблюдается и какого-либо груза. Пункт назначения вертолета не афишируется, однако некоторые источники допускают, что Ми-8 мог перебрасывать воинов ЛНА и ЧВК «Вагнер» в различные районы страны, подконтрольные армии Хафтара.

Поскольку плененный вертолет транспортировался тягачом, можно полагать, что самостоятельно взлететь Ми-8 уже не мог. Поэтому и возникли мысли о том, что машину либо сбили, либо его намеренно вывели из строя ЛНА.

Захваченный вертолет Ми-8 - это уже не первое военное судно, которое захватывают в плен силы ПНС и турецкие джихадисты.