Турецкие боевики показали кадры захвата вертолета Ми-8

Сегодня, 19:02

0

Image 16+
Турецкие боевики показали кадры захвата вертолета Ми-8

Турецкие боевики показали кадры захвата многоцелевого вертолёта Ми-8.

Вертолет Ми-8 ранее был на вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА). По-видимому, воздушная машина перевозила на своем борту военных. Изначально речь шла об обстреле вертолета, вследствие которого Ми-8 экстренно приземлился.

На кадрах, представленных турецкими боевики и силами Правительства национального согласия, видно, что оружия или спецоборудования на борту захваченного судна нет. Как не наблюдается и какого-либо груза. Пункт назначения вертолета не афишируется, однако некоторые источники допускают, что Ми-8 мог перебрасывать воинов ЛНА и ЧВК «Вагнер» в различные районы страны, подконтрольные армии Хафтара.
Поскольку плененный вертолет транспортировался тягачом, можно полагать, что самостоятельно взлететь Ми-8 уже не мог. Поэтому и возникли мысли о том, что машину либо сбили, либо его намеренно вывели из строя ЛНА.

Захваченный вертолет Ми-8 - это уже не первое военное судно, которое захватывают в плен силы ПНС и турецкие джихадисты.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Американский генерал оценил умение России нацеливать ракеты

27-08-2020, 18:18

Forbes: США планируют блокировать торговый флот РФ

27-08-2020, 10:14

Военные США пострадали в Сирии при столкновении с российским патрулем

27-08-2020, 08:29

Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

26-08-2020, 23:13

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19

26-08-2020, 13:35

Российские бомбардировщики в Сирии уничтожили завод по производству беспилотников

24-08-2020, 08:13

Лесные пожары в Калифорнии: эвакуированы 120 тысяч жителей

23-08-2020, 11:08

Смертность в отказавшейся от карантина Швеции в первом полугодии побила 150-летний рекорд

21-08-2020, 08:16

Белорусская оппозиция заявила, что окружение Лукашенко его обманывает

19-08-2020, 14:27

Наплыв отдыхающих спровоцировал вспышку коронавируса в Анталье

19-08-2020, 12:33

Немецкие туристы массово покидают Испанию

19-08-2020, 10:34

В Минске число погибших в ходе протестов достигло трех

19-08-2020, 09:17

СМИ: на задержанных под Минском сотрудников ЧВК никто не давил

18-08-2020, 18:24

В Британии призывают отказаться от одноразовых масок

18-08-2020, 11:31

В Испании ввели ограничения в связи с пандемией

18-08-2020, 10:02

Эксперт: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

18-08-2020, 08:50

В Азии обнаружили мутировавший более заразный штамм коронавируса

17-08-2020, 14:04

Войска НАТО будут уничтожены Россией за полтора часа в случае войны

17-08-2020, 12:59

Турция с Россией обсуждает совместное производство истребителей Су-57

17-08-2020, 08:24

«Не вопрос»: Лукашенко ответил на призывы уйти в отставку

16-08-2020, 19:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров