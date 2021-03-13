Представленные в докладе ООН по Ливии доказательства оказались сфабрикованы

Совет Безопасности ООН решил доказать «присутствие «ЧВК Вагнера» в Ливии, рассказав об оружии, которое российские бойцы якобы используют в регионе. При этом «эксперты» даже не стали утруждать себя поиском доказательств, фактически самостоятельно опровергнув собственные обвинения.

Как пишет , суть объемного доклада СБ ООН по Ливии, который был обнародован на прошлой неделе, сводится к тому, что в республике якобы присутствует российская военная компания. Она, считают авторы документа, призвана поддерживать одну из сторон ливийского конфликта.

В доказательство этой теории приводятся различные данные — к примеру, об оружии, якобы используемом ЧВК. Вооружение мелькает на различных фото без авторства и опознавательных знаков, которые могли быть сделаны в любой точке мира.

Оружие, по словам «специалистов», было захвачено Правительством национального согласия — и это единственный источник, на который опираются авторы. Поскольку далее они сами противоречат всей сути своего документа.

«Оружие, захваченное ПНС, не использовалось в Ливии, однако оно типично для «ЧВК Вагнер» в других местах: на востоке Украины и в Сирии», — гласит текст Приложения 77 доклада.

Кроме того, в отчете приведено изображение карты «защитных позиций» на юге Триполи. Она составлена на русском языке и, очевидно, должна подтверждать присутствие россиян в этих районах. Впрочем, в тексте доклада нет ни ссылки на источник, предоставивший эту карту, ни на обстоятельства, при которых он была получена. В итоге вместо того, чтобы подкрепить свою работу фактами, эксперты СБ ООН лишь еще сильнее дискредитировали ее.