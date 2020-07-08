«Ястребам» отомстили за «Панцири»: Турция в Ливии «зализывает рану»

Сегодня, 10:04

Ольга Громова

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«Ястребам» отомстили за «Панцири»: Турция в Ливии «зализывает рану»
Турецкие войска в Ливии

Противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа усиливается. Новая активная фаза стартовала 5 июля. Точкой отсчета предлагают считать атаку по авиабазе «Аль-Ватия» в западной части Ливии, что в 140 километрах от столицы Ливии Триполи. Притом, точно неизвестно, кто именно ее совершил - силы ЛНА либо авиация ОАЭ.

В любом случае, в ходе удара были полностью уничтожены турецкие зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk («Ястреб») производства США, которые были развернуты на авиабазе и отслежены с помощью спутниковых снимков. Атакой с воздуха также были уничтожены несколько радаров и система радиоэлектронной борьбы KORAL.

Официальная Турция авиаудар не подтвердила. Однако государственные СМИ, которые доводят позицию властей, начали распространять сведения о том, что за атакой стоят Объединенные Арабские Эмираты. Это якобы именно их самолеты совершали вылет с египетской базы «Сиди-Баррани», пишет Евразия Daily.

При этом турецкие СМИ делают непрозрачные намеки на то, что это была месть стран за потерю контроля над «Аль-Ватия» в мае сего года (ранее она контролировалась силами Хафтара), а также за уничтоженные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» производства России, которые были переданы войскам Хафтара. Таким образом, арабы за «Панцири» поквитались на «Ястребах».

В Турции не намерены пропустить атаку самолетов на подконтрольную авиабазу просто так. Рупоры турецкой власти витиевато заверяют, что «удары возмездия» последуют, но «в правильное время и в нужном месте». Эрдоган, видимо, следует принципу, что месть - блюдо, которое подается холодным. Пока же перед Турцией в Ливии стоит задача не только «зализать» раны после удара по авиабазе, но и разобраться со своим так называемым «пушечным мясом».

Ранее она перебросила «исламскую пехоту» из территории Сирии. Но многие боевики уже вернулись обратно домой. Предполагается, что это может быть порядка 5 тысяч из общего количества 15 тысяч. По всей видимости, Анкара будет продолжать наступательные операции руками разношерстной массы в виде местных формирований ПНС и подконтрольных ей сирийских боевиков.

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