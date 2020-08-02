Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена большим количеством самолетов «русских»

2-08-2020, 10:43

Ольга Громова

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Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена большим количеством самолетов «русских»

Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена, и преуспели в этом, как считают некоторые СМИ, самолеты российского производства. Кроме того, что истребителями МиГ-29 были задействованы комплексы радиоэлектронного подавления, так еще была применена и тактика едва ли не роевого налета.

Ринувшихся в атаку на авиабазу Аль-Ватыя, которая контролируется ПНС и Турцией, самолетов оказалось так много, что с многозадачностью турецкая система РЭБ «Koral» справиться не сумела и вышла из строя.

Ей довелось отслеживать не только четыре МиГ-29,  но и истребители Mirage 2000 ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. 

По информации авиапро, вначале на Аль-Ватыю наскочили МиГ-29, а потом подтянулись и истребители ОАЭ.

Во время этого налета авиация уничтожила три ЗРК средней дальности Hawk и радиолокационные системы РЭБ Corall. А РЭБ Турции не смогла справиться с большим количеством атакующих самолетов, а также с их средствами радиоэлектронного подавления, и зависла.

В Турции сведения о выведении системы РЭБ на территории авиабазы Аль-Ватыя в Ливии пока не комментируют.

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  • Ай-я-яй,как же так-то,ведь русское оружие не способно "убивать" западные "шедевры" бабло-военного строения! "Зрада" какая-то,чес слово!!!
  • Русские истребители или истребители русского производства ?
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