Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена большим количеством самолетов «русских»

Турецкая система РЭБ в Ливии уничтожена, и преуспели в этом, как считают некоторые СМИ, самолеты российского производства. Кроме того, что истребителями МиГ-29 были задействованы комплексы радиоэлектронного подавления, так еще была применена и тактика едва ли не роевого налета.

Ринувшихся в атаку на авиабазу Аль-Ватыя, которая контролируется ПНС и Турцией, самолетов оказалось так много, что с многозадачностью турецкая система РЭБ «Koral» справиться не сумела и вышла из строя.

Ей довелось отслеживать не только четыре МиГ-29, но и истребители Mirage 2000 ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации авиапро, вначале на Аль-Ватыю наскочили МиГ-29, а потом подтянулись и истребители ОАЭ.

Во время этого налета авиация уничтожила три ЗРК средней дальности Hawk и радиолокационные системы РЭБ Corall. А РЭБ Турции не смогла справиться с большим количеством атакующих самолетов, а также с их средствами радиоэлектронного подавления, и зависла.

В Турции сведения о выведении системы РЭБ на территории авиабазы Аль-Ватыя в Ливии пока не комментируют.