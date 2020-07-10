Аль-Мишри незаконно занял пост главы Верховного Госсовета Ливии

Стали известны результаты выборов на должность председателя Верховного государственного совета ПНС Ливии. По итогам должность главы ведомства вновь занял Халед аль-Мишри , набрав более 70 голосов.

Важно понимать, что североафриканскую страну захватили боевики главы ПНС Файеза Сарраджа и турецкие оккупанты, которые поддерживают террористический режим, поставляя вооружение, технику и сирийских наемников. Верховный госсовет, как и ПНС, был сформирован четыре года назад. В 2018 году данные структуры утратили свою легитимность. По факту существование Государственного совета и ПНС является незаконным, а выборы недействительными.

Стоит напомнить, что боевики ПНС более года незаконно удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые приехали в североафриканское государство по официальному приглашению, чтобы провести социологические исследования. В ночь с 16 на 17 мая 2019 года россиян похитили и бросили в неофициальную тюрьму «Митига». При этом официальных обвинений до сих пор им предъявлено не было.

Примечательно, что именно Аль-Мишри связался с представителями ФЗНЦ, попытавшись шантажировать сотрудников фонда. Он пообещал освободить пленных в обмен на поддержку триполитанского правительства со стороны России. Глава фонда Александр Малькевич отказался от предложения, напомнив о нейтральной позиции российского правительства относительно ливийского кризиса. Кроме того, он подчеркнул, что не в его полномочиях обсуждать подобные предложения и влиять как-то на политические взгляды Москвы. Аудиозапись разговора была включена в материалы расследования ФАН.