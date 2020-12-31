Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

Сегодня, 20:44

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Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

Стало известно об освобождении четырех человек из ливийского плена. Ими оказались трое россиян и один украинец. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена», — объявил глава Фонда. Один из освобожденных – гражданин Украины, остальные трое – граждане РФ.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что реакция на похищение людей в Ливии последовала сразу, благодаря чему удалось быстро решить задачу и организовать возвращение пленных домой. 
Отдельную благодарность Малькевич выразил замминистра иностранных дел РФ Михаилу Богданову, который был организатором и руководителем спасательной операции. Как отметил глава Фонда, Богданов запомнится в истории российской дипломатии как человек, который посвятил себя тому, чтобы спасать людей. 
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич
Также глава ФЗНЦ подчеркнул, что в Ливии и в других странах арабского мира стали более серьезно и уважительно относиться к гражданам РФ после истории с российским социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суэйфаном. 

Напомним, весной 2019 года российские учебные были незаконно захвачены в Ливии и помещены в частную тюрьму «Митига». В плену они пробыли полтора года. Граждан РФ удалось вернуть на родину в декабре 2020 года. Большую роль в этом сыграл Фонд защиты национальных ценностей.

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