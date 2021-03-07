Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

Возглавляемый Максимом Шугалеем Фонд защиты национальных ценностей отправил в МИД РФ письмо, посвященное отмене резолюции № 1970 Совета безопасности ООН. Сотрудники ФЗНЦ просят Россию внести на рассмотрение Совбеза пакет документов, предусматривающих санкции против режима Каддафи и его сторонников. Такую позицию Фонд занял в связи с рядом новых обстоятельств.

Напомним, военный конфликт в Ливии тянется уже десять лет, и решения, принятые вначале, уже неактуальны. Что подтверждается результатами социологических исследований ФЗНЦ, представленных на заседании Африканского клуба. Кстати, все участники клуба выступили за отмену ограничений.

К тому же ливийцы категорически против того, чтобы иностранные государства вмешивались в дела их страны. А многие местные жители ностальгируют по временам Муаммара Каддафи и называют те годы «расцветом Ливии».

Вероятно, именно поэтому народ отдает свое предпочтение сыну бывшего президента – Сейфу Каддафи. Это показали социсследования. Люди готовы проголосовать за сына Каддафи на президентских выборах, запланированных на декабрь 2021 года. Но он по-прежнему под санкциями, что лишает ливийцев возможности участвовать в честном голосовании, в котором у всех кандидатов равные права.

Отмечается, что не только ситуация с Сейфом Каддафи подтолкнула ФЗНЦ на письмо замминистру иностранных дел РФ Михаилу Богданову. Дело в том, что санкции вводились в отношении 16 человек, из которых шестеро умерли, трое точно в триполитанской тюрьме без предъявления обвинения, а остальным - больше 60 лет.

Поэтому Максим Шугалей считает, что необходимо пересмотреть решение, которому уже десять лет, и выражает надежду, что МИД РФ ознакомится с письмом.

Президент Фонда отметил, что: «Направить письма от российской организации оказалось весьма проблематично. На единственный указанный на сайте электронный адрес можно отправить исключительно служебную корреспонденцию, электронная приемная принимает только сообщения от частных лиц».

По мнению Шугалея, вопросы, рассматриваемые в письме, важны не только для Ливии, но и для России – это позволит укрепить её роль на мировой арене.