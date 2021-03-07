Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

Сегодня, 13:59

0

Image 16+
Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

Возглавляемый Максимом Шугалеем Фонд защиты национальных ценностей отправил в МИД РФ письмо, посвященное отмене резолюции № 1970 Совета безопасности ООН. Сотрудники ФЗНЦ просят Россию внести на рассмотрение Совбеза пакет документов, предусматривающих санкции против режима Каддафи и его сторонников. Такую позицию Фонд занял в связи с рядом новых обстоятельств.

Напомним, военный конфликт в Ливии тянется уже десять лет, и решения, принятые вначале, уже неактуальны. Что подтверждается результатами социологических исследований ФЗНЦ, представленных на заседании Африканского клуба. Кстати, все участники клуба выступили за отмену ограничений.

К тому же ливийцы категорически против того, чтобы иностранные государства вмешивались в дела их страны. А многие местные жители ностальгируют по временам Муаммара Каддафи и называют те годы «расцветом Ливии».

Вероятно, именно поэтому народ отдает свое предпочтение сыну бывшего президента – Сейфу Каддафи. Это показали социсследования. Люди готовы проголосовать за сына Каддафи на президентских выборах, запланированных на декабрь 2021 года. Но он по-прежнему под санкциями, что лишает ливийцев возможности участвовать в честном голосовании, в котором у всех кандидатов равные права.

Отмечается, что не только ситуация с Сейфом Каддафи подтолкнула ФЗНЦ на письмо замминистру иностранных дел РФ Михаилу Богданову. Дело в том, что санкции вводились в отношении 16 человек, из которых шестеро умерли, трое точно в триполитанской тюрьме без предъявления обвинения, а остальным - больше 60 лет. 

Максим Шугалей - Фото: ФАН

Поэтому Максим Шугалей считает, что необходимо пересмотреть решение, которому уже десять лет, и выражает надежду, что МИД РФ ознакомится с письмом.

Президент Фонда отметил, что: «Направить письма от российской организации оказалось весьма проблематично. На единственный указанный на сайте электронный адрес можно отправить исключительно служебную корреспонденцию, электронная приемная принимает только сообщения от частных лиц».

По мнению Шугалея, вопросы, рассматриваемые в письме, важны не только для Ливии, но и для России – это позволит укрепить её роль на мировой арене.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

Сегодня, 13:59

НАТО развертывает в 230 километрах от Крыма 54 тактические комплексы HIMARS

Сегодня, 13:54

Al Jazeera: США предупредили Египет о недопустимости покупки у России истребителей Су-35

Сегодня, 11:59

Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

Вчера, 10:09

Эстонские школьники готовятся к войне с Россией

7-03-2021, 11:19

Пилоты ВКС РФ преподали урок США в Черном море

7-03-2021, 11:04

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Боевики оставляют за собой сожженные города, отступая под натиском армии ЦАР

6-03-2021, 17:19

The Trumpet: Россия готовится к созданию нового масштабного военного альянса

6-03-2021, 14:54

Турция нанесла артиллерийские удары по району российской военной базы в Сирии

6-03-2021, 09:59

Forbes: Американские бомбардировщики в странах Балтии вынуждают РФ дать военный ответ

6-03-2021, 00:44

В Армении признали, что одна из ракет ОТРК «Искандер» была перехвачена ПВО Азербайджана

5-03-2021, 00:04

Журналист Bellingcat Христо Грозев обвинил бизнесмена Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

4-03-2021, 18:04

Российский истребитель Су-27 сорвал учения НАТО с отработкой ударов по Калининградской области

4-03-2021, 13:14

Страх перед Россией заставил Японию собрать «армию белых хакеров»

3-03-2021, 21:49

National Interest: военные США могут попасть в ловушку России в Прибалтике

3-03-2021, 20:39

США остались без технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

3-03-2021, 19:39

Армия Нигерии лишилась оружия и техники в столкновении с боевиками

2-03-2021, 19:14

Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

2-03-2021, 13:19

В США заявили о революционном оружии для российских истребителей

2-03-2021, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров